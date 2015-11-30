Армія Іраку готується до масштабного штурму захопленого ІД міста Рамаді, оголошено евакуацію

Пропозиція про евакуацію транслюється і на державних телеканалах, пише Лента.ру з посиланням на BBC News.

"Це останнє попередження силовиків жителям Рамаді. Штурм відбудеться незалежно від того, буде в місті населення чи ні", — повідомили в силових структурах Іраку. Відзначається, що наступ буде йти одночасно з півдня, заходу і півночі.

Читайте такожКурди повернули контроль над іракським містом Синджар

Жителі, з якими поспілкувалися журналісти "Бі-бі-сі", тим не менш, просять відкласти атаку: за їх словами, в місті терористи "Ісламської держави" (ІД) утримують в заручниках тисячі сімей і погрожують їм смертю в разі втечі.

За даними американських військових, які наводить BBC News, в Рамаді знаходяться від 600 до 1000 терористів. При цьому вони готові до оборони — багато вулиць і будівель заміновано.

Як відомо, Рамаді було захоплене бойовиками ІД в травні 2015 року, поразка іракської армії в битві за місто неподалік від столиці була особливо чутливою. Нещодавно терористи ІД втратили контроль над ще одним великим містом — 13 листопада курдам вдалося вибити їх з Сінджара.