У Росії вирішили не заморожувати "Турецький потік" та будівництво АЕС

Реалізація великих інвестпроектів, включаючи газопровід "Турецький потік" і АЕС "Аккую", не заморожується постановою уряду РФ, перспективи даних проектів - це справа компаній, повідомляє Прайм "з посиланням на заяву глави Мінекономрозвитку РФ Олексія Улюкаєва.

"Що стосується великих інвестпроектів, наразі жодних рішень щодо їх зупинки, припинення фінансування не приймалося. Тому ми виходимо з того, що вони діють в тому вигляді, в якому діяли до прийняття цієї постанови уряду", - сказав міністр.

Раніше агентство Рейтер з посиланням на джерела в "Газпромі" повідомило, що Росія може припинити будівництво газопроводу "Турецький потік" з Росії до Туреччини через Чорне море в рамках економічних обмежень щодо Туреччини у відповідь на збитий російський бомбардувальник Су-24. У "Газпромі" коментувати інформацію Рейтера відмовилися.

Улюкаєв особливо вказав, що припинення роботи комісії по інвестиційному співробітництву з Туреччиною не пов'язана з реалізацією таких проектів як "Турецький потік" та будівництво АЕС "Аккую".

"Це справа господарюючих суб'єктів "Газпрому" та "Росатому" і постанова уряду зовсім не означає, що вони припиняють роботу", - підкреслив він.

"Ці проекти не заморожуються якимось рішенням, пов'язаним з постановою уряду, як надалі вони працюватимуть - це від них залежить. Уряд їх не заморожував", - зазначив міністр.

Раніше президент РФ підписав указ про заходи щодо забезпечення нацбезпеки та про спеціальні економічні заходи щодо Туреччини.

При цьому підкреслюється, що в переліку спеціальних заходів РФ проти Туреччини не згадуються такі проекти як "Турецький потік" та АЕС "Аккую" і не міститься посилань до можливих обмежень в їх реалізації. Однак призупиняється робота міжурядової комісії з Туреччиною з торговельно-економічного співробітництва, співголовами якої є міністри енергетики двох країн і в рамках якої обговорювалися спільні енергопроекти.