Литовські правоохоронці зазначили, що збільшать свою присутність на кордоні.

МВС Литви заявило про незаконний перетин кордону групою осіб з 12-ти білоруських прикордонників.

Про це повідомляє Delfi.

Дії прикордонників держави-сусідки у МВС назвали новою провокацією з боку Білорусі. Литовські правоохоронці зазначили, що у відповідь збільшать свою присутність на кордоні.

"До таких нахабних провокацій, коли 12 білоруських прикордонників сьогодні перетнули кордон Литовської Республіки, ми не можемо ставитися терпимо. Негайно ми відреагували на цю провокацію й ухвалили рішення додатково посилити охорону кордону", – заявила міністр внутрішніх справ країни Агне Білотайне.

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Литва і Білорусь: проблема мігрантів

Наприкінці травня самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Як підкреслив пізніше Лукашенко, він завадить перетворенню країни в "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

На початку липня уряд Литви у зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю оголосив в країні режим екстремальної ситуації.

28 липня Кабмін прийняв рішення надати Литві допомогу у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

Автор: Яна Ставська