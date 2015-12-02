ЗМІ дізналися про секретний рапорт НАТО щодо "вкрай нестабільної" ситуації в Балтійському регіоні

У секретному рапорті йдеться, що ситуація в Балтійському регіоні є «вкрай нестабільною», повідомляє Yle.fi з посиланням на газету Helsingin Sanomat.

Відзначається, що в складанні рапорту НАТО щодо безпеки у Балтійському регіоні брали участь Фінляндія і Швеція

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Згідно з повідомленням, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні не бачить у подібному співробітництві з НАТО «нічого виняткового».

«Участь країн, що не входять до північноатлантичного військового альянс, у складанні рапорту є прикладом нового політичного співробітництва, про який йшлося на торішньому саміті НАТО за участю Фінляндії та Швеції», - йдеться в повідомленні.