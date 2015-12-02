ЗМІ дізналися про секретний рапорт НАТО щодо "вкрай нестабільної" ситуації в Балтійському регіоні
16:37, 02 грудня 2015Світ
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Для НАТО склали секретний рапорт, в якому йдеться про безпеку в Балтійському регіоні.
REUTERS
У секретному рапорті йдеться, що ситуація в Балтійському регіоні є «вкрай нестабільною», повідомляє Yle.fi з посиланням на газету Helsingin Sanomat.
Відзначається, що в складанні рапорту НАТО щодо безпеки у Балтійському регіоні брали участь Фінляндія і Швеція
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Згідно з повідомленням, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні не бачить у подібному співробітництві з НАТО «нічого виняткового».
«Участь країн, що не входять до північноатлантичного військового альянс, у складанні рапорту є прикладом нового політичного співробітництва, про який йшлося на торішньому саміті НАТО за участю Фінляндії та Швеції», - йдеться в повідомленні.
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