На території Словаччини можуть знаходитися логістичні бази ІДІЛ – екс-глава розвідки
18:42, 02 грудня 2015Світ
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Терористи "Ісламської держави" можуть використовувати територію Словаччини для розташування своїх логістичних баз.
REUTERS
Про це заявив колишній керівник словацької розвідки Ігор Цибуля, пише Європейська правда з посиланням на Aktuality.
На його думку, територія Словаччини може служити місцем для розміщення баз терористів, у зв’язку з чим рівень загрози скоєння терактів саме на території Словаччини дуже низький.
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Цибуля стверджує, що з огляду на розташування країни, її масштаб та значення для ІДІЛ, загроза терактів наразі мінімальна.
Цибуля підкреслив, що Словаччина на сьогодні "є лише пішаком" у великій світовій грі проти ІДІЛ.
Така роль країни у боротьбі з ІДІЛ є ще одним фактором, який гарантує безпеку її мешканців.
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