На території Словаччини можуть знаходитися логістичні бази ІДІЛ – екс-глава розвідки

Про це заявив колишній керівник словацької розвідки Ігор Цибуля, пише Європейська правда з посиланням на Aktuality.

На його думку, територія Словаччини може служити місцем для розміщення баз терористів, у зв’язку з чим рівень загрози скоєння терактів саме на території Словаччини дуже низький.

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Цибуля стверджує, що з огляду на розташування країни, її масштаб та значення для ІДІЛ, загроза терактів наразі мінімальна.

Цибуля підкреслив, що Словаччина на сьогодні "є лише пішаком" у великій світовій грі проти ІДІЛ.

Така роль країни у боротьбі з ІДІЛ є ще одним фактором, який гарантує безпеку її мешканців.