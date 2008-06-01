Українські вертольотники в Ліберії врятували себе самі

Жоден із чотирьох членів екіпажу вертольоту Мі-8 українського миротворчого контингенту, що зазнав аварії у Ліберії, не постраждав.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, вертоліт Мі-8 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України у складі місії ООН у Ліберії зазнав аварії вчора, 31 травня, о 17.08 за київським часом.

За інформацією чергової служби Об’єднаного оперативного командування Збройних сил України, вертоліт Мі-8 українського миротворчого контингенту в Ліберії виконував планове завдання з перевезення вантажів мешканцям важкодоступних районів цієї африканської країни.

Після доставки вантажу у визначений район Ліберії український екіпаж, який очолював досвідчений льотчик, підполковник Юрій ГАМАНЮК, що має наліт понад 2 тисячі 600 годин, завершував політ за маршрутом Грінвіл – Борклайлвілкем – Грінвіл.

Під час посадки на майданчику Грінвіл в момент приземлення вертольоту сталася поломка передньої стійки, внаслідок чого вертоліт отримав ушкодження лопатей несучого і рульового гвинтів та хвостової балки.

“Незважаючи на аварійну ситуацію, екіпаж вертольоту, виявляючи мужність і професіоналізм, вимкнув усі працюючі прилади Мі-8 і лише після цього самостійно залишив вертоліт. При цьому жоден з членів екіпажу не постраждав. Зараз усі вони почувають себе добре”, - йдеться у повідомленні.

Для з’ясування причин і обставин авіаційної події за рішенням міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА створено спеціальну комісію, повідомили в Міноборони.

Як повідомлялося, місія ООН розгорнута в Ліберії в жовтні 2003 року для надання допомоги країні, що пережила громадянську війну. Тепер, з огляду на поліпшення ситуації, кількість миротворців ООН в Ліберії поступово зменшується.

56-й окремий вертолітний загін ЗСУ виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії з січня 2004 року.

Загальна чисельність загону – 300 військовослужбовців. На озброєнні загону знаходяться 8 вертольотів Мі-8 та 6 вертольотів Мі-24. Серед основних завдань Місії ООН у Ліберії, що виконують українські авіатори, - перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.