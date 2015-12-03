Одним з "каліфорнійських стрільців" може виявитися жінка, поліція ліквідувала ще одного злочинця

В ході перестрілки співробітники правоохоронних органів ліквідували двох нападників на заклад для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно в штаті Каліфорнія, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Los Angeles Times.

У чорному позашляховику GMC Yukon знаходилися чоловік і жінка.

Співробітники правоохоронних органів встановили місцезнаходження автомобіля підозрюваних — жителів сусіднього міста Редлендс — при спробі виїхати з округу, розповів глава поліції Сан-Бернардіно Джаррод Баргуан (Jarrod Burguan). В ході переслідування поліцейські заблокували машину, після чого почалася перестрілка. Один правоохоронець отримав поранення, він був госпіталізований. Його життю нічого не загрожує.

За інформацією Reuters, в ході обшуку в автомобілі були виявлені дві гвинтівки і два пістолети.

Також був затриманий третій підозрюваний, його причетність до злочину встановлюється.

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Раніше повідомлялося, що під час погоні підозрювані кинули з автомобіля вибуховий пристрій, згодом інформація про саморобну бомбу не підтвердилася.

Як передає NBC News з посиланням на джерела в правоохоронних органах, особа одного з нападників встановлена. Ним виявився Сайєд Фарук (Syed Farook), який працював фахівцем з охорони навколишнього середовища округу. Імовірно, у стрільбі в закладі для людей з обмеженими можливостями також брав участь його брат. Ця інформація поки не підтверджується.

Нагадаємо, що стрілянина в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія) сталася 2 грудня близько 11:00. Злочинці відкрили вогонь у конференц-залі під час вечірки держслужбовців округу. За останніми даними, жертвами стало 14 людей. Ще 17 отримали поранення, десять з них знаходяться у важкому стані.