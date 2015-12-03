Поліція застрелила одного підозрюваного у вбивствах в Каліфорнії
02:54, 03 грудня 2015Світ
1574 0
Бійці підрозділу SWAT виявили темний позашляховик, в якому знаходилися підозрювані у стрільбі в закладі для людей з обмеженими можливостями у місті Сан-Бернардіно.
REUTERS
В ході переслідування темного позашляховика, на якому за даними свідків, зникли стрілки, і подальшої перестрілки один із підозрюваних був убитий, ще один отримав поранення.
Однак третьому стрілку вдалося втекти, повідомляє NBC News.
Також, в ході перестрілки був поранений офіцер поліції, проте його життю зараз нічого не загрожує, передає ABC News.
Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, жертвами стрілянини в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно стали 14 людей, ще стільки ж отримали серйозні поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter