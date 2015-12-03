Поліція застрелила одного підозрюваного у вбивствах в Каліфорнії

В ході переслідування темного позашляховика, на якому за даними свідків, зникли стрілки, і подальшої перестрілки один із підозрюваних був убитий, ще один отримав поранення.

Однак третьому стрілку вдалося втекти, повідомляє NBC News.

Також, в ході перестрілки був поранений офіцер поліції, проте його життю зараз нічого не загрожує, передає ABC News.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, жертвами стрілянини в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно стали 14 людей, ще стільки ж отримали серйозні поранення.