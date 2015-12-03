У діяльності "Когалимавіа", чий літак зазнав катастрофи з 224 людьми на борту, не знайшли порушень

Про це повідомив журналістам заступник керівника Ространснагляду Володимир Черток, передає ТАСС.

"Є різного характеру порушення, які усуваються та безпосередньо не впливають на безпеку польотів чи вимагають усунення протягом якогось терміну. Якщо це порушення якесь істотне, так, це може призвести до відкликання сертифікату компанії, таких порушень не виявлено", - наголосив він.

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При цьому наголошується, що є процедурні порушення. "Немає документів якихось, хтось недовчений, вони будуть усунуті згідно з актом. Зараз поки тільки акт", - заявив Черток.

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Всі 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.