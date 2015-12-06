Російсько-сирійський бізнесмен відповів на звинувачення Ердогана у торгівлі нафтою з ІД

Він зазначив, що звинувачення Ердогана не мають жодних підстав, передає ТАСС.

За його словами, нафту з тих районів, які контролює ІД, зараз не можна провести по трубопроводу до тих районів, які контролює уряд, оскільки він пошкоджений у 60 місцях.

"Звідси висновок - нафту можна возити тільки конвоями, як ІД возить у Туреччину", - заявив Хесуані.

Крім того, він закликав показати хоч один знімок, на якому видно, що нафта йде з районів, контрольованих ІД, в райони, контрольовані урядом.

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Також бізнесмен нагадав, що звинувачення на його адресу базуються на інформації з раніше опублікованої статті, автором якої був Айман абд Ан-Нур.

"Стаття була на сайті "Кульлуна шуракаа" ("Всі ми учасники"). Він опозиціонер, ненавидить мене і режим, але це його особиста справа. Він написав цю статтю зі своєї голови", - стверджує він.

Нагадаємо, 3 грудня президент Туреччини Рейджеп Ердоган заявив, що у нього є докази нафтової угоди Росії з «Ісламською державою». Також він назвав ім'я одного із сирійських бізнесменів Джорджа Хесуані, нібито покупця нафти ІД, у якого є російський паспорт.

Як повідомляв УНІАН, Росія звинувачує президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та його сім'ю в закупівлі нафти в «Ісламської держави».

Ердоган відкидає звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я залишу своє крісло. Якщо є якісь докази, то нехай їх покажуть, подивимося", - додав він.

Пізніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде оприлюднювати докази торгівлі нафтою між Туреччиною та екстремістським угрупованням "Ісламська держава", хоча напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".