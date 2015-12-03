Кремлю ніхто не повірить: прем'єр Туреччини порівняв звинувачення РФ у купівлі нафти у ІД з радянською пропагандою

Про це повідомляє Reuters.

«У період «холодної війни» діяла машина радянської пропаганди. Кожен день вона створювала брехню. В першу чергу, вони вірили в неї і самі очікували, що весь світ теж їм повірить», - заявив Давутоглу.

За словами міністра, ніхто не надає значення цій пропаганді.

Як повідомляв УНІАН, Росія звинувачує президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана і його сім'ю в закупівлях нафти у «Ісламської держави».

Ердоган відкидає звинувачення РФ у причетності до контрабанди нафти.

"Ми не настільки безчесні, щоб купувати нафту у терористів. Якщо буде доведено, що ми це робили, я покину своє крісло. Якщо є які-небудь докази, нехай їх пред'являть, подивимося", - додав він.

Читайте такожУ Пентагоні відреагували на заяву РФ про причетність влади Туреччини до торгівлі нафтою з ІДІЛ

Пізніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не буде оприлюднювати докази торгівлі нафтою між Туреччиною та екстремістським угрупуванням "Ісламська держава", хоча напередодні російський президент Володимир Путін заявив, що рішення Туреччини збити російський бомбардувальник Су-24 було нібито продиктовано бажанням убезпечити канали постачання контрабандної нафти з територій, контрольованих угрупованням "Ісламська держава".

24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Читайте такожПутін: Туреччина не відкупиться самими помідорами за збитий Су-24

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.