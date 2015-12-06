Іран: спроби прибрати Асада знаходяться за "червоною рискою"

Втручання зовнішніх сил у долю сирійського лідера знаходяться за "червоною рискою", яку Іран не дозволить переступити, заявив Алі Акбар Велаяті, радник з питань зовнішньої політики іранського лідера аятоли Хаменеї, передає Бі-бі-сі. "Його обрав сирійський народ, і ніхто за межами Сирії не повинен за нього вирішувати", - заявив Алі Акбар Велаяті, впливовий іранський політик, який у 1981-1997 роках обіймав посаду міністра закордонних справ Ірану.

Читайте такожВ армії Асада заявили, що знищили понад 300 терористів в ЛатакіїДоля Башара Асада є головним каменем спотикання для світових держав, що намагаються знайти вихід із сирійської кризи. Іран і Росія хочуть, щоб він залишався при владі до проведення виборів, а Захід і арабські країни вважають, що він повинен піти з посади президента негайно.

На думку західних союзників і арабських країн, знаходження при владі в Дамаску Башара Асада, який не має підтримки більшості сирійців і заплямував себе масовими вбивствами тисяч політичних опонентів, лише подовжує кровопролитний сирійський конфлікт.

Алі Акбар Велаяті також зазначив, що Іран намагатиметься посприяти зменшенню напруженості у відносинах між Росією і Туреччиною. "Немає нічого хорошого в зростанні напруженості в регіоні. Нам не слід ставати на чиюсь сторону, але ми повинні знизити напруженість між цими двома країнами", - додав він.

Між тим сам Башар Асад назвав британські авіаудари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії незаконними. В інтерв'ю британській газеті Sunday Times він сказав, що авіанальоти призведуть лише до подальшого поширення того, що він назвав "раковою пухлиною тероризму".

Він протиставив британський підхід діям Росії, яка почала військові дії своєї авіації в Сирії у вересні. За словами Башара Асада, своїми діями Москва захищає Європу.

Вашингтон, Туреччина й арабські країни неодноразово звертали увагу на те, що російська авіація завдає ударів не стільки по "Ісламській державі", скільки по місцях розташування опозиції режиму Башара Асада.