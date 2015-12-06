Туреччина пообіцяла дотримуватися конвенції про режим судноплавства через Босфор

Про це в інтерв'ю ТАСС заявив в неділю міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Туреччина, як робила це раніше, і надалі продовжуватиме неупереджено, прозоро і надійно застосовувати Конвенцію Монтре. Вважаємо важливим, щоб всі зацікавлені сторони уникали спроб підірвати або використовувати у своїх цілях існуючий режим Монтре", - зазначив очільник МЗС Туреччини.

Так він прокоментував заяви, що звучать в пресі, згідно з якими Туреччина готується до введення "санкцій щодо проток" і планує здійснювати повну перевірку суден, що проходять через них.

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Конвенцію Монтре про статус проток (Convention de Montreux) було підписано у 1936 році в Швейцарії, вона регулює судноплавство у протоках Босфор і Дарданелли, а також в Мармуровому морі. Вона обмежує в мирний час прохід через протоки військових кораблів нечорноморських держав або прибережних країн. Країни, що мають вихід до Чорного моря, у низці випадків можуть проводити через протоки свої підводні човни, а також великі кораблі без обмеження тоннажу у разі дотримання визначених конвенцією умов.

За дотриманням конвенції стежить Туреччина. Якщо вона опиниться у стані війни або під загрозою війни, то може дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових суден. Якщо Туреччина у війні не бере участі, то протоки закривають для проходу кораблів воюючих країн.