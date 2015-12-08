Росія хоче використовувати об'єкти на Кіпрі для сирійської операції проти ІД - ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на кіпрське видання Сyprus Mail.

При цьому видання наводить слова російського посла на Кіпрі Станіслава Осадчого, який пояснив, що діалог ведеться з Міністерством закордонних справ Кіпру.

"Я думаю, що ми знайдемо можливість отримати доступ до цих об'єктів", - пояснив він, не уточнивши, про які саме об'єкти йде мова.

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Потім російський дипломат зазначив, що офіційна Москва в цьому випадку хотіла б мати доступ до тих же об'єктів, що й Франція і ФРН".

"Я сподіваюся, що незабаром ми укладемо угоду", - додав він.

Як пише Cyprus Mail, зараз Франція та Німеччина використовують кіпрську авіабазу в Пафосі для заправки своїх військових літаків та їх технічного обслуговування. Також ця база може бути використана в рамках операцій з евакуації людей. При цьому автор матеріалу зазначає, що військові кораблі РФ використовують порт Лімассола для заправки пальним.

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Раніше УНІАН повідомляв, що з проханням до президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса розмістити російську військову базу на острові звернувся голова Кіпрського православного правозахисного центру Маріус Фотіу та активісти руху. Також організація на підтримку своєї ініціативи запускає збір підписів серед співгромадян.