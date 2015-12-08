Помічнику Путіна Суркову з березня 2014 року заборонено в'їзд в Україну - СБУ

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на СБУ.

З опублікованого документу випливає, що з 6-го березня Сурков є персоною нон грата в Україні за дії, "спрямовані на підрив територіальної цілісності і недоторканності України".

Нагадаємо, 9 лютого 2015 р. тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков може бути причетний до подій на Майдані в Києві взимку 2013-2014 рр. За його словами, СБУ має докази причетності до злочинів на Євромайдані не тільки колишнього українського керівництва, а й російського. Так, за даними Наливайченка, до Києва приїжджали три групи співробітників Федеральної служби безпеки для організації і планування розгону учасників акції протесту на Майдані.

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При цьому президент Росії Володимир Путін назвав "повною нісенітницею" причетність свого помічника до розстрілів на Майдані. Пізніше в СБУ заявили, що Сурков продовжує координувати військово-політичне вторгнення РФ в Україну і дає інструкції бойовикам.

Пізніше, в річницю розстрілу Майдану 20 лютого 2015 р., президент України Петро Порошенко підтвердив той факт, що ГПУ і СБУ встановили "російський слід" у розстрілі Майдану.

У травні 2015 р. генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що СБУ досі не передала ГПУ матеріали, які нібито доводять участь помічника президента РФ в події на Майдані.

Також Шокін заявив, що не має даних про наявність російського сліду в розстрілі активістів Майдану в Києві взимку 2014 р., Наливайченко наполягає, що докази є. Він перерахував докази, які були передані в ГПУ щодо причетності Суркова до розстрілу Майдану.