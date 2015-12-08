Антикорупційний фонд Навального подав скаргу на Чайку до швейцарської прокуратури

Про це Навальний повідомив у своєму блозі.

"І саме завдяки потягу до Європи, вираженому у придбанні житла та отриманні посвідки на проживання, ми маємо можливість відкрити другий фронт юридичної боротьби з цими злочинцями саме в Швейцарії", - наголосив він.

При цьому зазначається, що детальна скарга була надіслана і в наглядовий орган за швейцарським фінансовим ринком.

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"Всі швейцарські відомства вже підтвердили нам отримання скарг", - повідомив засновник ФБК.

У скарзі йдеться про те, що на території Швейцарії як мінімум 10 років функціонує злочинна група, метою якої є відмивання злочинно нажитих коштів. Група місцевих юристів здійснює злочинну діяльність, у тому числі легалізацію коштів сім'ї генерального прокурора РФ Юрія Чайки.

"Яка іронія в тому, що сім'я Чайок, в особі старшого сина Артема, перспективи Росії, її майбутнє і можливість домогтися в ній справедливості (о, про це вони знають багато) не вірить, тому інвестує свої брудні гроші в Швейцарії", - підсумував Навальний.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.