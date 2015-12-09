Ходорковський прокоментував звинувачення у вбивстві: "Я не буду брати участі у цьому шоу"

"По самому вбивству Пєтухова інформації більш ніж достатньо у відкритих джерелах. Скажу коротко: вбивство було розкрито того ж року, в якому воно було скоєне. Були знайдені виконавці, вони були арештовані, потім вони були відпущені і вбиті", - сказав Ходорковський, зазначивши, що версій було кілька, пише ТАСС.

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"Фальшива прив'язка співробітників ЮКОС (до вбивства) виникла тільки в 2003 році після мого виступу з приводу корупції", - заявив Ходорковський, сказавши, що звинувачення були фальсифіковані.

Ходорковський заявив, що не приїде на допит у СК і не має наміру брати участь у слідчих діях. "За останні роки прогнозувати дії нашої влади безглуздо. Можу сказати одне, я не буду брати участь у цьому шоу", - сказав Ходорковський.