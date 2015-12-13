Кубі списали заборгованість у $4 мільярди

Паризький клуб кредиторів і Куба досягли угоди, згідно з якою країні списується заборгованість у 4 мільярди доларів, заявив міністр фінансів Франції Мішель Сапен.

"Ця угода відкриває нову еру відносин між Кубою і міжнародним фінансовим співтовариством", — проводить агентство Рейтер слова Сапена, пише РИА Новости.

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За даними агентства, Куба повинна виплатити кредиторам частину свого боргу на суму 2,6 мільярда доларів за 18 років.

Згідно інформації Сапена, з 470 мільйонів доларів Куба виплатить Франції 240 мільйонів доларів боргу за відсотками. Решта суми піде на проекти розвитку для Куби.