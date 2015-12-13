У Сирії вбито чергового іранського генерала

Як повідомляє іранське агентство FARS, воєначальник, який був одним із командирів бригади «Фатеміюн», діяв у Сирії під псевдонімом Зольфакар.

Відзначається також, що в кінці листопада в сирійському Алеппо були вбиті іранські військові Салман Барджасте, Марда Абдоллахі і Омар Моллазехі. Крім того, у Сирії був убитий іранський військовий радник бригадний генерал Абдулреза Моджирі, який керував батальйоном ім. імама Хусейна.

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Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося про загибель в Алеппо іранського бригадного генерала Хусейна Хамадані, а 12 жовтня - генерал-майора Фаршада Хасунізаде і бригадного генерала Хаміда Мохтарбанда.

Іран вважається союзником президента Сирії Башара Асада, однак офіційно заперечує свою участь в сирійській війні.