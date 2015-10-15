Іран відправив у Сирію до 2 тисяч своїх бійців

Тегеран відправив війська в північні і центральні райони Сирії, де вони приєдналися до бійців ліванського угруповання "Хезболла", яка є союзником Ірану, повідомляє "Голос Америки". Мета відправлення – проведення спільних операцій при повітряній підтримці російської авіації, яка вже два тижні веде кампанію проти сил, які воюють з сирійською армією, що підтримує режим Башара Асада.

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В регіоні вважають, що Іран міг відправити в Сирію до 2 тис. військовослужбовців з Корпусу вартових Ісламської революції.

Іран підтримував Башара Асада з самого початку громадянської війни в Сирії, яка триває вже 4 роки, проте до цих пір він утримувався від рішучих дій. Однак на цьому тижні з'явилися знімки, на яких командир іранського елітного підрозділу "Кудс" генерал Касем Сулеймані звертається до бійців у районі Латакії.

Тим часом російський президент Володимир Путін засудив позицію США щодо сирійського питання, назвавши її "неконструктивною", після того, як Вашингтон відмовився взяти участь у двосторонніх переговорах на вищому рівні з координації збройних дій в Сирії.

Ця заява прозвучала на наступний день після того, як США і Росія завершили третій раунд переговорів на більш низькому рівні, про правила поведінки в повітряному просторі Сирії, де обидві країни проводять військово-повітряні кампанії.