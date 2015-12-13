МЗС РФ: Масштаби вторгнення Туреччини до Іраку важко виправдати
Масштаби військової присутності Туреччини на півночі Іраку важко виправдати аргументами про підготовку якихось місцевих загонів.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов, повідомляє ТАСС.
"Ми вважаємо, що дії Туреччини на півночі Іраку незаконні, це вторгнення на територію сусідньої держави. Причому в таких масштабах, які важко виправдати якимись аргументами про підготовку або тренінг", - заявив він.
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Він зазначив, що глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу сьогодні разом з ним брав участь у конференції з Лівії в Римі, проте будь-яких двосторонніх контактів із ним "на полях" заходу не було.
Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у телефонній розмові з главою МЗС Іраку Ібрагімом аль-Джаафарі заявив про підтримку суверенітету цієї країни у зв'язку з розвитком ситуації навколо введення в Ірак турецького військового контингенту.
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