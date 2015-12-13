На конференції в Римі ухвалено план створення уряду національної єдності в Лівії
Учасники міжнародної конференції, що відбулася 13 грудня в Римі, ухвалили план створення впродовж 40 днів за посередництва ООН уряду національної єдності в Лівії.
Переговори дипломатів зі США, Європи та Близького Сходу з лідерами політичних угруповань Лівії були спрямовані на порятунок цієї країни від хаосу і запобігання захоплення нових територій бойовиками угруповання «Ісламська держава», передає Радіо Свобода.
У спільній заяві, міжнародні учасники закликали всі сторони розпочати «негайне повне припинення вогню у всіх частинах Лівії» і підписати угоду, як вони зобов’язалися, 16 грудня в Марокко.
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що міжнародна спільнота переконана, що представники лівійських угруповань, що брали участь у переговорах у Римі «говорять від імені більшості лівійців». Керрі додав, що «ці лідери схвалили те, що є єдиною законною підставою для прогресу».
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Високо оцінив підсумки переговорів і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.