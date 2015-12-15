У центрі Москви в одному з кафе сталася перестрілка: дві людини загинули, вісім постраждали
07:53, 15 грудня 2015Світ
1451 0
У центрі Москви в одному з кафе сталася перестрілка.
Всього в конфлікті брали участь понад десяти осіб / zvezdanews / Twitter
Про це повідомили РИА "Новости" в прес-службі столичного департаменту охорони здоров'я.
Дві людини загинули, вісім постраждали в стрілянині, яка сталася в кафе в центрі Москви.
Читайте такожУ центрі Софії стрілянина: є поранені
У департаменті розповіли, що четверо постраждалих були госпіталізовані в НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського, двоє постраждалих госпіталізовані в МКЛ 67 і один - в МКЛ 36. Співрозмовник агентства зазначив, що ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.
Всього в конфлікті брали участь понад десяти осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter