У центрі Москви в одному з кафе сталася перестрілка: дві людини загинули, вісім постраждали

Про це повідомили РИА "Новости" в прес-службі столичного департаменту охорони здоров'я.

Дві людини загинули, вісім постраждали в стрілянині, яка сталася в кафе в центрі Москви.

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У департаменті розповіли, що четверо постраждалих були госпіталізовані в НДІ швидкої допомоги ім. Скліфосовського, двоє постраждалих госпіталізовані в МКЛ 67 і один - в МКЛ 36. Співрозмовник агентства зазначив, що ще один постраждалий відмовився від госпіталізації.

Всього в конфлікті брали участь понад десяти осіб.