Суд зняв з лідера французької ультраправої партії звинувачення в розпалюванні ненависті
17:00, 15 грудня 2015Світ
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Суд зняв з лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен звинувачення в розпалюванні расової та релігійної ненависті в 2010 році.
REUTERS
Французька влада порушила справу проти лідера націоналістів у 2011 році, після того як вона порівняла молитви мусульман на вулицях з нацистською окупацією Франції, передає Бі-бі-сі.
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У 2013 році Європарламент ухвалив рішення позбавити Марін Ле Пендепутатської недоторканності.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня на регіональних виборах у Франції в шести з 13 регіонів лідирувавультраправий Національний фронт, очолюваний Марін Ле Пен.
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