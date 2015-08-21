Засновника "Національного фронту" Ле Пена виключили з партії

Виключення з партії стало наслідком кількамісячного конфлікту 87-річного почесного голови партії з його дочкою і нинішньою лідеркою "Національного фронту" Марін Ле Пен, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Члени виконавчого комітету партії упродовж трьох годин заслуховували Жан-Марі Ле Пена щодо його антисемітських висловлювань. У підсумку виконком як вищий орган партії "необхідною більшістю" голосів ухвалив рішення про виключення політика. "Повне і обґрунтоване рішення буде незабаром повідомлене пану Ле Пену", - йдеться в заяві партії.

Жан-Марі Ле Пен очолював "Національний фронт" упродовж майже 40 років.

Після того як Марін Ле Пен перебрала на себе керівництво партією в 2011 році, вона намагалася дистанціювати політичну силу від расизму та антисемітизму, з якими "Національний фронт" асоціювали в минулому. Однак відомий своїми гострими та суперечливими заявами батько часто заважав цьому процесу.