У Путіна розслідування антикорупційного фонду про синів Чайки назвали інтернет-шалапутством

Пєсков повторив свою заяву про те, що в Кремлі вже бачили аналогічний матеріал влітку цього року, "і тоді за авторів цього матеріалу видавали себе зовсім інші люди", передає "Дождь" з посиланням на його інтерв'ю телеканалу "Россия-24".

Він зазначив, що розслідування ФБК стосується не самого генпрокурора, а "підприємців" (синів генпрокурора Артема та Ігоря Чайок). "Якщо це його повнолітні діти, то це повнолітні діти, і вони не представляють для нас ніякого інтересу", — наголосив він.

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Пєсков додав, що фільм "Чайка" Кремлю нецікавий, тому що "ця тема не фігурує у топі порядку денного". На його думку, є більш "гострі" питання, що стосуються економіки, соціальних проблем, зовнішньої політики і фінансових справ".

"Таке, знаєте, інтернет-шалапутство, де за певну винагороду займаються розповсюдженням якоїсь інформації, воно, напевно, є, буде, і не варто на нього звертати багато уваги", - сказав Пєсков.

Раніше генеральний прокурор Росії Юрій Чайка заявив, що вважає брехливими і безпідставними звинувачення, викладені в публікації Фонду боротьби з корупцією (ФБК), що стосується нібито незаконної діяльності членів його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального провів розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки.

Зокрема, у звіті йдеться про сина генерального прокурора РФ Юрія Чайки Артема, який разом з колишньою дружиною заступника генпрокурора Ольгою Лопатіною інвестує десятки мільйонів євро в грецький бізнес і нерухомість.