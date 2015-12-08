Іран провів випробування балістичної ракети - Fox News

Про це повідомляє Fox News з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Випробування було проведено 21 листопада неподалік від портового міста Чахбехар в південно-східній провінції Балохистан поблизу кордону з Пакистаном.

Ракета Ghadr-110 має дальність польоту 1,800 – 2000 кілометрів і може переносити ядерну боєголовку.

Видання відзначає, що в жовтні цього року Іран вже проводив випробування балістичної ракети. Тоді постпред США при ООН Саманта Пауер заявила, що цей запуск є прямим порушенням санкцій РБ ООН.

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