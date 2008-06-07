Лідери грузинської опозиції знищили свої депутатські мандати

Лідер Об`єднаної опозиції Грузії (ООГ) Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ перед будівлею парламенту, під час першого засідання новообраного парламенту, ножицями розрізав свій пластиковий депутатський мандат, передає Газета.ru.

Вслід за Л.ГАЧЕЧІЛАДЗЕ свої мандати розрізали навпіл інші лідери Об`єднаної опозиції - лідер партії «Нові праві» Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, який депутатський мандат назвав «мандатом ганьби», а також лідер Лейбористів Шалва НАТЕЛАШВІЛІ і його однопартійці Сосо ШАТБЕРАШВІЛІ і Георгій ГУГАВА, а також інші лідери ООГ - Звіад ДЗІДЗІГУРІ, Давид САГАНЕЛІДЗЕ, Пікрія ЧІХРАДЗЕ, Мамука КАЦІТАТДЗЕ, Коба ДАВІТАШВІЛІ, Губаз САНІКІДЗЕ.

Після показового знищення депутатських мандатів, мітинг опозиції біля будівлі парламенту, що розпочався у суботу вранці, завершився.