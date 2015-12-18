Міноборони РФ не виключає втрату частини даних з самописця збитого Су-24

Про це заявив начальник інформаційно-аналітичної служби відділу служби безпеки польотів авіації ЗС РФ полковник Андрій Семенов в ході брифінгу, присвяченого дешифруванню самописців літака і транслювався в ефірі телеканалу «Росія 24», повідомляє РБК.

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«Ви всі бачите, що, на жаль, трохи плати зруйновані. Зараз зробимо розділення цих двох плат і готові зробити рентгеноконтроль. Голова комісії повідомляє, що при зовнішньому огляді встановлено, що сталася деформація плат. На основній платі 3 з 8 мікросхем мають ушкодження зі сколами, помітні неозброєним оком, що свідчить про те, що польотна інформація на них відсутня. Рентгенографія дозволить виявити пошкодження і тріщини на всіх 16 мікросхемах модуля», - сказав Семенов.

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Модуль пам'яті самописця був витягнутий і поміщений в сейф, який опечатаний у присутності міжнародних спостерігачів. «Витягнутий модуль пам'яті поміщений в сейф, на якому голова комісії, представники авіаційного комітету, а також міжнародні спостерігачі ставлять свої підписи і печатки для фіксації недоторканності сейфа», - сказав Семенов.

Міноборони також повідомило, що результати розшифровки даних «чорного ящика» збитого турецьким винищувачем літака будуть представлені 21 грудня.