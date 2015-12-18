У Європі жінки отримують нижчі зарплати, ніж чоловіки – дослідження (інфографіка)

У жодній країні Європи не вдалося домогтися абсолютної рівності в заробітних платах між чоловіками і жінками. Про це йдеться в дослідженні Євростату, на яке посилається ТСН.ua.

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За результатами дослідження, в Європі жінки отримують нижчі зарплати, ніж чоловіки. Найбільший розрив у Естонії – 29,9%. А в Словенії різниця мінімальна – 3,2%. В середньому по Євросоюзу чоловіки отримують на 16,4% вищі зарплати.