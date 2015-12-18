Обама: Повітряна операція проти ІД сприяла звільненню 40% населених пунктів від бойовиків в Іраку

Про це він сказав на прес-конференції у Білому Домі.

"Сполучені Штати продовжують очолювати міжнародну коаліцію і наша місія - знищити "Ісламську державу". "Ісламська держава" вже втратила приблизно 40% населених пунктів, які вони певний час контролювали в Іраку, і вони втрачають територію у Сирії", - наголосив Обама.

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Президент США заявив, що в міру того як міжнародна коаліція продовжуватиме чинити тиск на бойовиків ІД, повітряна кампанія триватиме, щоб "вразити ІД ще сильніше, ніж раніше, знищуючи їхніх лідерів, командирів та сили".

"Ми нарощуємо нашу підтримку партнерів на землі в той час, коли вони змушують ІД відступити", - заявив Обама.