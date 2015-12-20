ЗМІ: не менше 9 російських контрактників загинуло в Сирії внаслідок обстрілу

Як стверджує видання The Wall Street Journal, офіційна влада все ж не визнає їх втрату, передає "ЄвроПравда". Стаття московського кореспондента видання Томаса Грува, який посилається на власні джерела, опублікована на сайті видання.

Читайте такожРосія вже підготувала список наступників Асада - ReutersWSJ стверджує, що інцидент стався ще у жовтні, але російська влада досі не підтверджує його. У той же час, ці дані підтвердили три співрозмовники видання, зазначивши, що загиблі не є штатними військовими.

Стверджується, що в Сирії вони виконували функцію охорони деяких державних об'єктів.

Під обстріл потрапила так звана "група Вагнера", відома за псевдонімом їх керівника, колишнього військового, який брав участь у низці збройних конфліктів після розпаду СРСР. Видання також стверджує, що група мала назву OSM, але не приводить розшифровку цієї абревіатури.

Стверджується що це – вагома організація; за словами одного з джерел, в ній працює близько тисячі осіб. Організація, за даними журналіста, має штаб-квартиру в Краснодарі. Видання наводить оцінку російського військового експерта Івана Коновалова, який стверджує, що "група Вагнера" є найуспішнішою спробою Росії створити недержавну організацію з військовими завданнями, аналог американської Blackwater.

The Wall Street Journal припускає, що "група Вагнера" була задіяна також у гібридної війні РФ у східній частині України.

Видання не одержало відповідь Міноборони Росії на запит стосовно цієї інформації.