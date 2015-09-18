Москва відправляє російських солдатів в Сирію без їх згоди - ЗМІ

Як пише «Газета.Ru», за словами одного з помічників військової частини в Східному військовому окрузі, він про плани російського керівництва на Близькому Сході дізнався постфактум, коли вже приїхав до Новоросійська, звідки, як виявилося, і йде на кораблях перекидання озброєння і військ. Коли він зрозумів, що його з товаришами зі зведеної роти з дня на день відправлять в Сирію, він розповів, що солдати не хочуть воювати і їхати на Близький Схід.

«Ми не хочемо їхати до Сирії, ми не хочемо там загинути. З самого початку з цим відрядженням було багато дивацтв і недомовок, ситуація почала прояснюватися вже тут, в Новоросійську», - цитує видання одного з контрактників ЗС РФ.

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Так, 17 серпня в одній з військових частин РФ в Східному військовому окрузі командування зібрало «найбільш перспективних», на їх погляд, контрактників у зведену роту з 20 чоловік, до неї потрапили кілька офіцерів і контрактників. Старшим поставили майора. 27 серпня вони повинні були відправитися у відрядження на поїзді для вивантаження техніки на станції Тунельна під Новоросійськом і повернутися назад у частину.

Відзначається, що у відрядному наказі не поставили дату повернення. А вже перед самою відправкою в Новоросійськ командир зібрав усіх у частині і сказав, що їх можуть відправити у «спекотну країну».

«У нас були розмови військової частини з нашим командуванням. Нам говорили, що в країні прибуття буде спекотно і що важливо пам'ятати про гігієну, і ні в якому разі не робити ні кроку за територію військової частини, також пояснили, що робити і як себе вести в полоні і на допиті, — розповідають бійці. — Нам конкретно говорили, що там незвичний для нас клімат, змії, гадюки. Але куди конкретно відправлять, не говорили, посилаючись на секретні директиви Генерального штабу».

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За даними видання, ще у військовій частині у всієї зведеної роти взяли документи на оформлення службових закордонних паспортів. Всі уточнюючі питання, куди все-таки їде група, командування ігнорувало. За словами контрактників, все виглядало так, ніби начальство частини саме до кінця не знає деталей відрядження.

Крім того, на зведену групу стрімко переоформили нову зброю.

«Спершу ми думали, що нас перекинуть в краснодарський Темрюк, — розповідає один з бійців. — З'ясувалося, що у відрядному наказі говорилося про здійснення маршу з технікою до станції Тунельна поблизу Новоросійська, а далі своїм ходом. Що дивно, якщо б були звичайні навчання, для нас не виділяли б окремий ешелон і не давали б по всій дорозі в Новоросійськ зелене світло — ми швидко доїхали, зазвичай в кілька разів довше просувалися».

За словами бійця, коли під'їжджали до Ростова, контрактники подумали, що їх відправляють на Донбас. Ростов в результаті проїхали і зітхнули спокійно, поки не згадали про сирійський конфлікт. «Думали, що на Донбас, а виявилося — у Сирію», — каже він.

«Досі наше командування відкрито не говорило, куди ми конкретно їдемо. У складі нашого полку є безліч рот і, як нам сказали, зібрали 20 кращих бійців. Але майже всі обурюються і не готові їхати до Сирії, інші двоє-троє в силу молодості і довірливості просто думали, що командування не пошле нас туди, а ми поїдемо в Крим або Осетію. Але якщо б не було підводних каменів, командування відразу б повідомило, що і куди», - заявив контрактник.

7 вересня вони проїхали Тунельну і доїхали до самого Новоросійська. Розвантаження техніки з ешелону пройшло вдень, а вночі її вже вантажили в порту.

За словами контрактників, з російської військової техніки перед відправкою знімали реєстраційні номери, і кампанія у Сирії триває вже чотири місяці».

За даними російського видання, представник Генштабу відкинув усі заперечення щодо законності наказів і відмовився уточнювати план відрядження, знову посилаючись на секретність. Також він запропонував командуванню не випускати контрактників з бази в місто.

Російські військові також розповіли, що перед відправкою отримали на руки медкарти зі штампами про те, що «скарг у особового складу на енурез, дизентерію, травми, припадки і вензахворювань немає. Там значилося: спадковість здорова, а непереносимість ліків також не зауважують», хоча медогляду не було.