У Німеччині невідомий розстріляв трьох людей
07:55, 21 грудня 2015Світ
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У німецькому місті Байрот в Баварії невідомий розстріляв трьох людей.
За попередніми даними, жертви чоловіка, що стріляв були знайомі один з одним / adelante.biz.ua
Співробітники поліції, які прибули на місце злочину, виявили три тіла біля припаркованих машин на одній з вулиць міста, передає ТСН.
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Ще один чоловік, який отримав вогнепальні поранення, був знайдений неподалік. Злочинець, який відкрив вогонь, досі не знайдений. В даний час ведуться його пошуки.
За попередніми даними, жертви того хто стріляв, були знайомі один з одним. Мотиви вбивства, а також особи злочинця і його жертв поки невідомі.
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