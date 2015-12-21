У Німеччині невідомий розстріляв трьох людей

07:55, 21 грудня 2015
Світ
819 0

У німецькому місті Байрот в Баварії невідомий розстріляв трьох людей.

Германия / adelante.biz.ua
 

Співробітники поліції, які прибули на місце злочину, виявили три тіла біля припаркованих машин на одній з вулиць міста, передає ТСН.

Читайте такожУ Німеччині допустили закриття кордонів для біженців

Ще один чоловік, який отримав вогнепальні поранення, був знайдений неподалік. Злочинець, який відкрив вогонь, досі не знайдений. В даний час ведуться його пошуки.

За попередніми даними, жертви того хто стріляв, були знайомі один з одним. Мотиви вбивства, а також особи злочинця і його жертв поки невідомі. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter