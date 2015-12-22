Київ відкритий для координації дій щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході в рамках роботи у РБ ООН - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сьогодні в Єрусалимі.

«Як непостійний член Ради Безпеки ООН, Україна і надалі буде підтримувати те, щоб мир і співробітництво з'явилися в будь-якій частині світу, включаючи Близький Схід», - зазначив Порошенко.

«Ви можете на нас покластися, пане прем'єр-міністр, ми відкриті для такої координації в Раді Безпеки ООН», - сказав Порошенко, звертаючись до Нетаньягу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що Україна і Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі.