Київ відкритий для координації дій щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході в рамках роботи у РБ ООН - Порошенко
16:16, 22 грудня 2015Світ
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Україна як непостійний член Ради Безпеки ООН відкрита для координації зусиль та дій, спрямованих на врегулювання ситуації на Близькому Сході.
Україна готова брати участь у врегулювання ситуації на Близькому Сході / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сьогодні в Єрусалимі.
«Як непостійний член Ради Безпеки ООН, Україна і надалі буде підтримувати те, щоб мир і співробітництво з'явилися в будь-якій частині світу, включаючи Близький Схід», - зазначив Порошенко.
«Ви можете на нас покластися, пане прем'єр-міністр, ми відкриті для такої координації в Раді Безпеки ООН», - сказав Порошенко, звертаючись до Нетаньягу.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що Україна і Ізраїль домовилися ввести зону вільної торгівлі.
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