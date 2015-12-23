Туристам запропонують знижки в готелях за ночівлю з незнайомцем в одному номері

Скористатися пропозицією можна буде вже з початку 2016 року, пише Лента.ру з посиланням на Fox News.

Туристи, які зареєструються на сайті, зможуть вибрати один з готелів Сіетла, Лас-Вегаса, Портленда, Сан-Франциско і Лос-Анджелеса.

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Після того як мандрівник завантажить на сайт дані про свою поїздку, йому автоматично буде підібраний сусід в кімнату. При цьому будуть враховуватися вказані при реєстрації інтереси і будь-яка інша додаткова інформація, що надійшла від туриста.

Засновник сайту Байрон Шеннон (Byron Shannon) розповів, що ідея прийшла до нього, коли він не знайшов недорогого і безпечного місця для ночівлі під час однієї з своїх поїздок. «Ми створили Winston Club, щоб у туристів з'явився простий і недорогий спосіб знайти комфортне місце для розміщення в готелі. Ми хотіли знайти надійне і бюджетне рішення», — пояснив Шеннон.