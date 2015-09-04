Російські кораблі наказали цивільним суднам в економічній зоні Литви змінити курс

Про це з посиланням на Міноборони Литви передає "Європейська правда".

За інформацією відомства, 3 вересня у виключній економічній зоні Литви були ідентифіковані корвети "Калмикія" і "Стійкий", а також корабель підтримки висадки десанту "Олександр Шабалін".

Свій курс у виключній економічній зоні Литви були змушені змінити пором, що здійснював лінійний рейс, і чотири транспортні судна.

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Міноборони зазначає, що у винятковій економічній зоні Литви дозволяється перебувати іноземним суднам, у тому числі й військовим, однак вони повинні належним чином враховувати права та обов'язки прибережної держави і не порушувати права прибережної держави в її винятковій економічній зоні.

"Отже, така діяльність у Російській Федерації у винятковій економічній зоні Литви не відповідає міжнародній Конвенції ООН із морського права і принципам добросусідства", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що повітряний патруль НАТО перехопив біля кордонів Латвії російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.