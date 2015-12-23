У Кремлі назвали справу Ходорковського "чистим криміналом"

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Розслідування ведеться на предмет звинувачення. Власне обвинувачення, виставлене нашими слідчими органами, на цей раз не стосується економіки, воно стосується участі у вбивстві, тобто це чистий кримінал», - заявив Пєсков.

Раніше стосовно Ходорковського було винесено постанову про притягнення в якості обвинуваченого в організації вбивства і замаху на вбивство двох і більше осіб".

11 грудня СКР заочно пред'явила Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

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Пізніше стало відомо, що Росія заочно заарештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі понад 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава ЮКОС продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політики Путіна.