Росія звинуватила Туреччину в ускладненні ситуації "семимильними кроками" після знищення Су-24

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи повідомлення про те, що однією з цілей візиту в Москву співголови прокурдської Партії демократії народів Селахаттина Демирташа були посередницькі зусилля для налагодження відносин РФ і Туреччини після інциденту з Су-24, повідомляє ТАСС.

"Питання не у посередниках і посередницьких зусиллях, а в усвідомленні турецькою стороною того, що вона зробила, - сказала Захарова. - Поки ми бачимо, що турецьке керівництво тільки ускладнює ситуацію, причому робить це семимильними кроками. Щодо Туреччини є великі сумніви, що вони дійсно розуміють, що зробили, і віддають собі звіт у скоєному".

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"Ми сказали про нашу позицію, наші оцінки не поширюються на народ Туреччини, - зазначила дипломат. - Ми кілька разів наголошували на вищому рівні, на високому рівні регулярно говоримо, що, хоча погіршення двосторонніх відносин, безумовно, позначиться на людях, які живуть в наших країнах, вони (російські заходи) адресовані керівництву Туреччини".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його екіпаж 10 разів попереджали про порушення повітряного простору. У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

Інцидент призвів до різкого погіршення відносин між двома країнами.