Слідство по-путінськи: Зі справи Нємцова виключили політичну складову

"Достовірно встановлено, що вбивство Нємцова ніяк не пов'язано з його політичною та державною діяльністю. Для кваліфікації за 277-ї статті КК РФ ("Посягання на життя державного чи політичного діяча") необхідно, щоб вбивство було вчинене з метою припинення такої діяльності", - заявив слідчий в Басманному суді Москви в п'ятницю, повідомляє РИА Новости.

Наголошується, що раніше представник потерпілих (сім'ї політика) Вадим Прохоров повідомив, що слідство також відмовилося від версії, що приводом для вбивства стали висловлювання Нємцова про антирелігійні карикатури Charlie Hebdo.

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Варто зазначити: раніше слідство вважало, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.