Росія готова обговорювати послаблення санкцій РБ ООН щодо Талібану

Про це заявив спецпредставник президента Росії по Афганістану Замір Кабулов, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Підтримуємо лінію уряду Ісламської Республіки Афганістан на досягнення національного примирення. Готові гнучко підходити до питань можливого ослаблення санкційного режиму Комітету РБ ООН 1988 по талібам, якщо це не суперечить національним інтересам Афганістану", - заявив дипломат.

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Минулого тижня Кабулов заявив про те, що Росія має спільні інтереси з рухом Талібан, що стосуються боротьби з екстремістським угрупованням "Ісламську державу". У зв'язку з цим Росія планує поставляти зброю талібам, але "обережно і, в основному, на комерційній основі", сказав Кабулов.

Кількома днями пізніше Талібан заявив, що не обговорює з Росією спільну боротьбу проти угруповання "Ісламська держава". На своєму англомовному сайті таліби заявили, що не бачать необхідності отримувати допомогу від кого б то не було в зв'язку з так званим ДАІШ, і додають, що не вступали в контакт і не вели переговорів ні з ким з цього питання.