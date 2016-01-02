На знак протесту проти нового закону про ЗМІ в Польщі чотири топ-менеджери держтелебачення подали у відставку

Четверо топ-менеджерів державного телебачення Польщі подали у відставку на знак протесту проти нового закону про державні ЗМІ.

Заяви про звільнення написали директори каналів TVP 1, TVP 2, TVP Kultura, а також директор інформагенції Telewizyjna Agencja Informacyjna, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на польське видання Gazeta Wyborcza.

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Серед положень закону є норма, згідно з якою мандати чинних членів наглядових рад і членів правління державних ЗМІ припиняють свою дію. Рішення щодо призначення керівних посад на громадському телебаченні, радіо, а також в інформагенції PAP надалі ухвалюватиме міністр фінансів країни.

Новий закон підтримали Сейм та Сенат, однак його поки не підписав польський президент Анджей Дуда. Документ викликав хвилю обурення серед польської громадськості та у представників Єврокомісії. Особливо напруженою є ситуація у контексті нещодавнього ухвалення іншого закону, що обмежує владу Конституційного суду, - єдиного вищого органу влади, непідконтрольного правлячій партії "Право і справедливість".