Міністр зв'язку РФ поскаржився, що Instagram ігнорував зламування його сторінки турецькими хакерами

Про це він написав на сторінці Вконтакте.

"На жаль, сам Instagram не реагує на даний інцидент (злам сторінки - УНІАН) вже більше 9 годин (станом на 11 годину). Після сьогоднішнього інциденту особисто у мене залишилося багато питань до безпеки Інстаграму порівняно з іншими сервісами і до швидкості реакції його підтримки", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, на зламаній сторінці російського міністра хакери розмістили фотографії з турецьким прапором, збитим літаком РФ Су-24, а також підписами двома мовами - англійською та турецькою.