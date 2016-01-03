Міністр зв'язку РФ поскаржився, що Instagram ігнорував зламування його сторінки турецькими хакерами
14:23, 03 січня 2016Світ
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Міністр зв'язку Російської Федерації Микола Нікіфоров заявив, що у нього "багато питань до безпеки" Instagram.
Скріншот / instagram.com/nnikiforov/
Про це він написав на сторінці Вконтакте.
"На жаль, сам Instagram не реагує на даний інцидент (злам сторінки - УНІАН) вже більше 9 годин (станом на 11 годину). Після сьогоднішнього інциденту особисто у мене залишилося багато питань до безпеки Інстаграму порівняно з іншими сервісами і до швидкості реакції його підтримки", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, на зламаній сторінці російського міністра хакери розмістили фотографії з турецьким прапором, збитим літаком РФ Су-24, а також підписами двома мовами - англійською та турецькою.
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