Фінансова прокуратура Франції розпочала розслідування щодо Марін Ле Пен та її батька

Їх обох підозрюють у навмисному прихованні доходів, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначає Reuters, фінансова прокуратура подала позов проти Ле Пен ще в грудні, звинувативши їх у заниженні оцінки своїх статків 2014 році. Марін Ле Пен подала апеляцію в Державну раду, але протест був відхилений.

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«Після проведеного аналізу національна фінансова прокуратура вирішила почати попереднє розслідування», — йдеться в заяві відомства.

У прокуратурі також зазначають, що спочатку розслідування було спрямоване проти Жан-Марі Ле Пена, але пізніше воно поширилося і на його доньку.

Читайте такожУ Франції розпочато розслідування відносно членів партії Ле Пен

Раніше УНІАН повідомляв, що французька прокуратура почала розслідування у відношенні лідера праворадикальної партії Національної фронт (НФ) Марін Ле Пен, яка виклала в Twitter фотографії обезголовлених жертв джихадстській угруповання ІД.