Туреччина в рамках євроінтеграції не буде з 1 червня запроваджувати візи для 89 країн
МЗС Туреччини спростував інформацію про те, що республіка з 1 червня 2016 року поверне візовий режим у відносини з 89 країнами.
Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що в рамках переговорного процесу з ЄС і початку дії в червні безвізового режиму між Туреччиною та ЄС і договору про реадмісію Анкарі доведеться вийти з двосторонніх угод із 89 країнами про відмову від візового режиму, передає ТАСС.
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"Переговори з ЄС із питання звільнення наших громадян від шенгенських віз тривають. Наше зобов'язання щодо приведення у повну відповідність із нормами ЄС візової політики щодо третіх країн є необхідним після отримання нами повноправного членства в ЄС. Тому публікації про те, що наша країна з 1 червня запровадить візи для країн, яким потрібна віза до ЄС, невірні", - зазначається в заяві МЗС.