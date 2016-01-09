Туреччина в рамках євроінтеграції не буде з 1 червня запроваджувати візи для 89 країн

Раніше у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що в рамках переговорного процесу з ЄС і початку дії в червні безвізового режиму між Туреччиною та ЄС і договору про реадмісію Анкарі доведеться вийти з двосторонніх угод із 89 країнами про відмову від візового режиму, передає ТАСС.

Читайте такожУ 2016 році до Європи через Туреччину спробують в'їхати близько мільйона біженців – МЗС ФРН

"Переговори з ЄС із питання звільнення наших громадян від шенгенських віз тривають. Наше зобов'язання щодо приведення у повну відповідність із нормами ЄС візової політики щодо третіх країн є необхідним після отримання нами повноправного членства в ЄС. Тому публікації про те, що наша країна з 1 червня запровадить візи для країн, яким потрібна віза до ЄС, невірні", - зазначається в заяві МЗС.