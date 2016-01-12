ЗМІ: у одному з районів Стамбула загорівся готель, евакуйовані 24 особи

Про це повідомляє Громадське із посиланням на повідомлення у "Tвіттері" мера району Малтепе Алі Кіліча.

Він заявив, що евакуйовані 20 людей, які знаходилися в будівлі. При цьому одна людина залишається на даху готелю.

Пізніше Алі Кіліч уточнив, що з будівлі евакуйовані ще чотири людини, і площа пожежі поступово зменшується.

Причина пожежі не повідомляється. На місці події працює велика кількість пожежних машин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Стамбула на площі Султанахмет, яка особливо популярна серед туристів, стався вибух. Загинуло не менш як 10 осіб, близько 15 зазнали поранень. Наразі Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність українців серед загиблих і постраждалих внаслідок вибуху.

Район Мальтепе знаходиться приблизно за 5 км від центру Стамбула.