НАТО не буде обмежувати ПРО через загрозу з боку КНДР

Про це заявив у Брюсселі помічник держсекретаря США Френк Роуз, передає РБК з посиланням на Reuters.

За його словами, блок буде розвивати засоби протиракетної оборони для відбиття можливих загроз, однією з яких є Північна Корея, що нещодавно заявила про успішні випробування водневої бомби.

"Ми не збираємося погоджуватися на обмеження наших систем, тому що нам потрібна гнучкість у відображенні динамічної загрози, що розвивається", - зазначив Роуз.

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"Північна Корея має велику кількість балістичних ракет, і часто проводить їх випробування", - сказав помічник держсекретаря США і додав, що ракети КНДР вже зараз можуть досягти Південної Кореї і Японії, а в перспективі й Америки.

Нагадаємо, КНДР 6 січня оголосила про успішне випробування водневої бомби. Вибух був визнаний техногенним, але міжнародні експерти все ще сумніваються, що корейці випробували саме водневу бомбу, виготовлення якої вимагає знання високих технологій.

Рада Безпеки ООН висловила протест проти дій Північної Кореї і готує новий раунд санкцій. США, Південна Корея і Японія також обіцяли підготувати відповідь на дії КНДР.