Іран виводить гроші з банків Європи

Іран вивів з Європи фінансові активи на суму 75 мільярдів доларів США, повідомляє Reuters з посиланням на іранський тижневик Shahrvand-e Emrouz.

Мета цього кроку, здійсненого за вказівкою Махмуда Ахмадінеджада, - не дати заморозити іранські рахунки в рамках запропонованих Європейським Союзом санкцій.

Європейці погрожують запровадити проти Ірану нові санкції, якщо керівництво країни не відмовиться від своєї ядерної програми, яку на Заході вважають спрямованою на створення зброї масового знищення.

Shahrvand-e Emrouz цитує заступника міністра закордонних справ Ірану Мохсена Талі (Mohsen Talaie), який розповів, що частина іранських активів, що зберігалися в банках Європи, була переведена в золото та акції, а решту перевели в азіатські банки.

Видання не уточнює, протягом якого терміну активи виводилися з Європи. Влада Ірану поки що повідомлення тижневика не коментувала. Інша іранська газета, Etemad-e Melli, минулого тижня повідомляла, що процес виведення активів почався, але про суму коштів не йшлося.

У суботу Іран укотре відкинув можливість припинення своєї ядерної програми, якого добиваються США і ЄС. Позицію іранського керівництва не змінила пропозиція, зроблена в травні шістьма країнами - США, Великобританією, Росією, Китаєм, Німеччиною і Францією. Ядерні держави пропонували Ірану допомогу в розвитку мирного атома в обмін на відмову від самостійного збагачення урану.

Лента.ру