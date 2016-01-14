Посольство України в Індонезії закликає до підвищеної пильності через теракт

10:44, 14 січня 2016
Світ
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Посольство України в Джакарті просить громадян України проявляти підвищену пильність у зв'язку з терактом в Джакарті, в результаті якого щонайменше 7 людей загинули.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

«У зв'язку з терактами в Джакарті 14.01.2016 просимо громадян України, які перебувають в Індонезії, проявляти підвищену пильність і обережність», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Джакарті терористи влаштували атаку з використанням гранат і зброї.

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