Оприлюднено список претендентів на "Оскар": Ді Капріо номінований вшосте

Повний список претендентів на нагороду опублікований на офіційному сайті кінопремії. Переможці будуть названі на церемонії 28 лютого.

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Зокрема, за звання кращого актора поборються Леонардо Ді Капріо («Легенда Г'ю Гласса»), Брайан Кренстон («Трамбо»), Метт Деймон («Марсіанин»), Майкл Фассбендер («Стів Джобс») і Едді Редмейн («Дівчина з Данії»).

Кращою актрисою можуть назвати Кейт Бланшетт («Керол»), Брі Ларсон («Кімната»), Дженніфер Лоуренс («Джой»), Шарлотту Ремплінг («45 років») і Сіршу Ронан («Бруклін»).

В категорії «Кращий режисер» відзначили таких постановників, як Томас Маккарті («У центрі уваги»), Адам Маккей («Гра на пониження»), Джордж Міллер («Божевільний Макс: Дорога люті»), Алехандро Гонсалес Іньярріту («Вижив») і Леонард Абрахамсон («Кімната»).

Номінацію на «Оскар» в категорії «Кращий фільм» отримали стрічки «Гра на пониження», «Шпигунський міст», «Божевільний Макс: Дорога люті», «Марсіанин», «Легенда Г'ю Гласса», «Кімната» і «У центрі уваги».

Раніше Ді Капріо номінувався на кінонагороду за картини «Що гризе Гілберта Грейпа», «Авіатор», «Кривавий алмаз» і «Вовк з Уолл-стріт» («Краща чоловіча роль» і «Кращий продюсер»).